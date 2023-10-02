سكاف: المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ

رأى النائب غسان سكاف، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ. مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث هو في حارة حريك و عين التينة على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث الى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب".

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