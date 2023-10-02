شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تقصف دونيتسك بـ123 قذيفة في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 123 قذيفة من عيارات مختلفة على مناطق سكنية في دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز أنه جرى إطلاق ما مجموعه 123 قذيفة من عيارات مختلفة، وأن مناطق جورلوفكا ودونيتسك ويلينوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا تعرضت لإطلاق النار.

قذائف من عيارات مختلفة

وقال المركز في بيان: "أطلق العدو 15 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقة دونيتسك، و17 قذيفة من عيار 155 ملم و152 ملم على منطقة جورلوفكا، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على منطقة ياسينوفاتايا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.