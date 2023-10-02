مصر.. إصابة 38 شخصا جراء حريق بمديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، إصابة 38 جراء حريق "ضخم" شب بمديرية أمن مدينة الإسماعيلية شمال شرق البلاد.



جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب إعلان رسمي بالسيطرة على "حريق ضخم" شب بالمقر الأمني.



وأفادت بأن "سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية".



وذكرت أن من بين الـ 26 مصابا الذين تم نقلهم إلى المجمع الطبي في الإسماعيلية "24 حالة اختناق وحالتا حروق"، مبينة أن 7 منهم خرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنها "رفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء الحريق".



وكانت قناتا "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز" (خاصتان) أفادتا في وقت سابق صباح الإثنين، بأن الحريق أسفر عن "إصابة 25 شخصا" في حصيلة أولية.



وفي وقت سابق، الإثنين، أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن "حريقا ضخما شب بمديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، وقامت قوات الحماية المدنية بجهودها لإطفاء الحريق".



ولم يصدر بيان عن وزارة الداخلية بشأن الحريق وأسبابه حتى الساعة 7:05 ت.غ.

الأناضول