الشروط والأوراق.. تعرف على الوظائف القيادية الشاغرة بـ«مصر الوسطى» للكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد صلاح

تبدأ شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء استقبال طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف بالتعيين، حتى الأربعاء المقبل، وتتمثل في رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بإدارة الشركة، ومدير الإدارة العامة للتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ومدير الإدارة العامة للشئون الفنية بقطاع توزيع أسيوط جنوب.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف شركة الكهرباء:_

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عبر منشور صادر عنها، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:_

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 عاما.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية في درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

- أن يكون لديه قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

- بالنسبة لوظيفة مدير الإدارة العامة للتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن يكون مؤهل هندسي عالي أو تجاري مناسب، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 عاما، منها سنتان على الأقل في إحدى وظائف الدرجة الأدنى إذا كان من العاملين بالشركة أو الشركات الشقيقة، ويكون لديه قدرة على القيادة والتوجيه واجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة.

-وفيما يتعلق بشروط التقديم على وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون الفنية بقطاع توزيع أسيوط جنوب، أن يكون مؤهل هندسي عالي مناسب، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 عاما، منها سنتان على الأقل في إحدى وظائف الدرجة الأدنى إذا كان من العاملين بالشركة أو الشركات الشقيقة.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف شركة الكهرباء

وطالبت الشركة المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف، بتقديم الطلبات باليد، بإسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس لجنة الأمانة الفنية، للجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية،في العنوان 78 شارع الحرية بالمنيا، على أن يرفق بالطلبات المستندات التالية من أصل و7 نسخ بملفات بلاستيك وداخل مظروف أبيض وهي:

- استيفاء 14 نموذجا يتم استلامها من الإدارة العامة للتنظيم بالنسبة للمتقدمين بإدارة الشركة وقطاعي المنيا ولباقي المتقدمين من الوحدات الإدارية بقطاعات التوزيع «أ».

- 2 صورة شخصية حديثة.

ـصورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة المؤهل الدراسي.

-صور الشهادات الخاصة بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية والبعثات التدريبيةوإرفاقها بالنموذج المعد لذلك.