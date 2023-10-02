سبعة جرحى في حادث سير في محلة البياض

سقط سبعة جرحى في حادث سير وقع في وقت متأخر ليلًا في محلة البياض على الطريق التي تربط بين الضنية وطرابلس، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلًا وفجرًا في المنطقة، بعد اصطدام بين سيارة جيب من طراز "هوندا crv" وأخرى من طراز "رانج شيفروليه".

وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف الجرحى، ونقلهم إلى مستشفيات المظلوم في طرابلس ومركز العائلة الطبي والسيدة في زغرتا. ووصفت حالتهم بالمستقرة، وإصاباتهم بين طفيفة ومتوسطة.