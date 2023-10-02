خريس: هذا الوطن لا يمكن أن يستمر دون التفاهم واللقاء والحوار

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس أن "هذا الوطن لا يمكن ان يستمر دون التفاهم واللقاء والحوار، الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أجل إخراج لبنان من محنته ومن ثم الذهاب الى المجلس النيابي بدورات متتالية للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن البعض يرفض الحوار"، سائلاً: "ما البديل عن الحوار؟"
وخلال رعايته حفل إطلاق جمعية كشافة الرسالة الإسلامية - مفوضية الدفاع المدني الدفعة الثانية 2023 من فوج الإطفاء في مدينة صور، أوضح أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان دون الاجتماع واللقاء والتفاهم والحوار، في ظل رفض البعض هذا المنطق لأنه لا يريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بل يريد استمرار هذه الأزمة، ولعل البعض ينتظر أمرًا ما من الخارج من دولة أو محور أو مكان"، مضيفاً: "نقول لهم تعالوا الى كلمة سواء ولنتحاور حتى الوصول الى حل يخرج لبنان من أزمته".
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