بوريل: الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا هو الأول من نوعه في كييف

اشار المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل الى أنه "سيعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في كييف".

ولفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "اليوم أدعو وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في كييف إلى الاجتماع الأول على الإطلاق لأعضاء الاتحاد الـ 27 خارج حدوده. مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وكان بوريل قد صرح يوم أمس خلال زيارته إلى كييف بأن الاتحاد الأوروبي قد خصص 85 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك للمساعدات العسكرية، حيث تابع في بيان منشور على البوابة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي: "لقد وصل دعمنا العسكري لأوكرانيا إلى رقم 25 مليار يورو، كما وصل إجمالي الدعم العسكري والمدني والإنساني إلى رقم 85 مليار يورو".