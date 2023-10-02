أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، "رفع حال الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم، في مديرية أمن الإسماعيلية".
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة في مصر حسام عبدالغفار "الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق"، مؤكدا "توافر كل أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة".
وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي في الإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق"، لافتا إلى "خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة المصرية اعلنت رفع حال الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.