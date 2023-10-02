بوريل: نعقد اليوم اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية دول الاتحاد في كييف

اعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل انه "نعقد اليوم اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية دول الاتحاد في كييف"، مضيفا : "موجودون في كييف للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".

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