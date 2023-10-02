بتهمة تعظيم أصولهم العقارية.. انطلاق محاكمة ترامب وأبنائه

الشارقة - اميمة ياسر -

تبدأ اليوم، الإثنين، في مدينة نيويورك، المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتعظيم أصولهم العقارية بشكل كبير لسنوات، الأمر الذي يمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وألمح زعيم البيت الأبيض السابق ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترامب بصفته شاهدا.

وأعلن ترامب (77 عاما)، أنه سيمثل الإثنين أمام المحكمة.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أمس الأحد: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي".

ووفقا للقاضي آرثر إنجورون، فإن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، قاموا بارتكاب "عمليات احتيال" مالية متكررة في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".