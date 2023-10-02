شكرا لقرائتكم خبر عن «عندما تمر 5 دقائق ولم تطلب مساعدة بمليار دولار».. ماسك يسخر من زيلينسكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصورة «ميمز» نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

ونشر ماسك صورة معدلة لوجه زيلينسكي وهو في حالة انفعال شديد، مكتوب عليها: «عندما تمر خمس دقائق وأنت لم تطلب مساعدة بمليار دولار».

وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها ماسك من زيلينسكي، إذ أن رجل الأعمال الأمريكي علق في يونيو الماضي برمز تعبيري لوجه يرتدي نظارة مفردة () على قرار الرئيس الأوكراني، بإلغاء الانتخابات في أوكرانيا.

وفي أكتوبر الماضي، وجه إيلون ماسك، رسالة لفلاديمير زيلينسكي، حثه فيها على تجنب تهديد العالم كله بسبب النزاع مع روسيا، وسط سلسلة من حرب تغريدات اشتعلت بين الطرفين.

ويوم الجمعة الماضي، أيد رجل الأعمال الأمريكي مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمنع تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا من الميزانية القصيرة الأجل للحكومة الأمريكية.