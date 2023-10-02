شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: سنقاتل وننتصر مهما كلفنا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رد لرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا بقوله، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا.

ولم يتناول زيلينسكي، في خطاب مسجل يوم الأحد، التصويت في الكونجرس مباشرة، لكنه أكد مجددًا تصميمه على القتال حتى النصر، وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يوقف استقرار أوكرانيا، وقدرتها على التحمل وقوتها وشجاعتها.

وأضاف أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر، قائلًا: "مع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلفنا الأمر".

تطمينات أمريكية

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف بشكل منفصل، إنه تلقى تطمينات بشأن المزيد من المساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وكتب في منشور على موقع (إكس): "أكد لي الوزير أوستن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر، وأن المحاربين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على دعم قوي في ساحة المعركة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، إن كييف تعمل مع شركائها الأمريكيين لضمان أن يشمل قرار الميزانية الجديد أموالًا لكييف، وأن يظل الدعم الأمريكي قائمًا".

تعهدات الجمهوريين بمساعدة أوكرانيا

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، إن الجمهوريين تعهدوا بتقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال تصويت منفصل، وإن الدعم الأمريكي لا يمكن أن ينقطع تحت أي ظرف من الظروف.

وسعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أوليج نيكولينكو أيضًا، إلى طمأنة الأوكرانيين بشأن الدعم الأمريكي المستقبلي في تعليقات على فيسبوك، مشددًا على أن الأموال التي حصلت على موافقة مسبقة لن تتأثر.