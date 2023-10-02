شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية تصد هجمات روسية في 4 اتجاهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدت القوات الأوكرا لهجمات روسية جديدة، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت من صد هجمات شنتها القوات الروسية في أربعة اتجاهات أمس، الأحد.

عمليات متواصلة لقوات الدفاع الأوكرانية

بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الإثنين، وقالت الهيئة إن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا وزابوريجيا، حيث تم تسجيل ما مجموعه 30 اشتباكًا قتاليًا على طول الجبهة. كما أوضحت هيئة الأركان العامة، في تحديث صباحي، أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول وفي اتجاه باخموت.

وقالت الهيئة إن الجيش الأوكراني يكبد قوات العدو خسائر على طول خط الجبهة بأكمله. وأضافت الهيئة أن سلاح الجو الأوكراني شن 13 هجوما على مناطق تمركز العسكريين والمعدات العسكرية الروسية، كما قصفت وحدات الصواريخ نظاما صاروخيًا روسيًا مضادًا للطائرات ومركز مراقبة ومستودع ذخيرة و16 نظام مدفعية.