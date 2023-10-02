إيران: متمسكون بالمفاوضات للعودة للاتفاق النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانية، ناصر كنعاني، بجهود الدول الصديقة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي الإیراني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأعرب كنعاني صباح اليوم الاثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع الصحفيين، عن أمله في أن "تتحقق الوحدة بين كافة الدول الإسلامية حتى يكون لها مكانة عالمية مؤثرة أكثر بوحدتها، وتأمن الأمة الإسلامية من أعدائها ومن كيد وشر نظام الاستكبار العالمي".

أما عن المفاوضات النووية، فجدد كنعاني تمسك إیران بعملية المفاوضات من أجل العودة المسؤولة لجميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، معتبرا أن "عملية التفاوض مناسبة لهذا الأمر"، لافتا إلى إجراء محادثات غير مباشرة مع ممثلي الولايات المتحدة، ومبادرة الدول الصديقة إلى اقتراح سبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وتابع في هذا السياق أن "الاتفاق الذي يتم دراسته هو الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي أوفت فيه إيران بالتزاماتها، وأدارت أوروبا والولايات المتحدة ظهرهما له وانسحبت منه فيما بعد الولايات المتحدة من جانب واحد".

وعن مبادرة "سلطان عمان"، أوضح كنعاني أنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وإعادة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، معلنا ترحيب إيران ودعمها للجهود الصادقة التي تبذلها الدول الصديقة من أجل العودة الملتزمة لجميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.

وأشار المتحدث بإسم وزارة الخارجية إلى استعداد إيران لـ "المساعدة في العودة إلى الاتفاق النووي، إذا كان لدى الطرف الآخر الإرادة للعودة بشكل مسؤول"، مؤكدا تمسك إيران بالعملية الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، لكن في الوقت نفسه لا تقيد جهودها الدبلوماسية بالاتفاق، مشيرا إلى متابعة الجهود والمفاوضات لرفع الحظر عن إيران.