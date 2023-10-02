مقتل 10 أشخاص جراء انهيار سقف كنيسة في المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (بي بي سي)

أفادت السلطات المكسيكية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر انهيار سقف كنيسة خلال أداء الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بشمال شرقي البلاد.

وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع مساء أمس عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

وأظهرت صور بثتها قناة تلفزيونية عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

وقام عمال الإنقاذ برفع قبضاتهم طالبين من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصمت للتمكن من الإصغاء إلى أي نداءات استغاثة صادرة من تحت الركام، ما قد يتيح تحديد أماكن العالقين تحته.