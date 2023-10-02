عمال نظافة.. 9 مصابين في تصادم مروع على الطريق الصحراوي بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب 9 عمال نظافة تابعين لشركة نهضة مصر في حادث تصادم مروع على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي عند مدخل منطقة عبد القادر، بدائرة قسم شرطة العامرية، غرب المدينة.

تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم أتوبيس تابع للشركة بسيارة ملاكي ما أسفر عن إصابة 9 عمال، جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج.

أزيلت آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور وتحرير محضر جنح في قسم شرطة العامرية، ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.