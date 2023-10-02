أصدرت الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ مذكرة لفتت فيها إلى أنّه "عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام" وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 28 - 29 تشرين الأوّل 2023 تاريخ انتهاء العمل ب​التوقيت الصيفي​".

كانت هذه تفاصيل خبر الامانة العامة لمجلس الوزراء: لتأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 28 - 29 تشرين الأوّل 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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