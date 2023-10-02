الجيش يشارك في معرض "PATHFINDERS2023" للجامعات

اعلنت قيادة الجيش، في بيان " الجيش شارك في معرض Pathfinders 2023 الأول للجامعات للعام 2023 في فندق لو رويال- ضبية. جرى خلاله تعريف طلاب الصفوف الثانوية إلى الكلية الحربية وشروط الانتساب لها، وذلك من قبل ضباط من الكلية".

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