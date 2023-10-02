جمعية عدل ورحمة في اليوم العالمي للاعنف: العنف ليس العلاج لعالم مفتت

اعتبرت جمعية عدل ورحمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاعنف، ان "العنف يجلب العنف. فهو ليس العلاج لعالم مفتت. فالاعنف هو انتصار على الذات، وعلى الغضب والشر، وحتى على الشيطان. إنه سلاح يحتاج الى الإرادة الصلبة، والنبل والشهامة".

ورأت ان "اللاعنف هو نمط واسلوب يستطيع مواجهة الخضوع الأعمى والضغط العنيف، وهذا لا يعني التهرب من المسؤولية بل استعمال الوسائل السلمية لبسط العدالة الاجتماعية".

واضافت :"لنعمل معًا، من أجل مجتمع معافىً، ترسم خطوطه العريضة محبة صادقة ورحمة واسعة وعدل عادل وتكافل لا يمل ولا يتعب".