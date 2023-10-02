شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | المكسيك.. انهيار سقف كنيسة يودي بحياة 9 أشخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو (أ ف ب)

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون الأحد في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات المحلية.

وأكد المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان سقوط «تسعة قتلى و40 جريحاً»، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية. وكانت حصيلة سابقة للمصدر نفسه أفادت بمقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، مع تواصل عمليات البحث.