بيان رسمي.. 4 محافظات شاركت في إنقاذ الضحايا وإخماد حريق مديرية أمن الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عن الجهات المشاركة في السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأشار بيان رسمي صادر عن الشبكة إلى مشاركة عدد من الجهات في جهود السيطرة على الحريق المروع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وكذلك إسعاف المصابين.

وأشار البيان إلى أن الجهات المشاركة هي محافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، والقوات المسلحة، وجهاز مواجهة الأزمات في بورسعيد، وجهاز مواجهة الأزمات في السويس، وجهاز مواجهة الأزمات في الشرقية.

وأوضح بيان الشبكة الموحدة، أنه جرى الدفع بسيارات إطفاء من محافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، والقوات المسلحة، وجهاز مواجهة الأزمات في بورسعيد، وجهاز مواجهة الأزمات في السويس، وجهاز مواجهة الأزمات في الشرقية، وجهاز الحماية المدنية في الإسماعيلية.

كما أشار البيان إلى مشاركة سيارات إسعاف تابعة لمحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، و2 طائرة إطفاء، وجهاز مواجهة الأزمات في بورسعيد.

وأفاد بيان الشبكة الوطنية الموحدة، هو الأول بعد الحريق، بورد بلاغ إلى الشبكة بنشوب حريق مديرية أمن الإسماعيلية في تمام الساعة 3:20 صباح اليوم الاثنين، وجرى إخطار اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة، واللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.