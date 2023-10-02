42 حزبا تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - ناشد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامي باسم التحالف، أن جميع رؤساء أحزاب التحالف وأيضا قيادات التحالف من الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون الرئيس السيسي بالترشح، خاصة أن عددا كبيرا من رؤساء أحزاب التحالف والقيادات حرروا توكيلات لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامى باسم التحالف أن المجلس الرئاسى للتحالف يثق أن الرئيس السيسي لن سيلبى رغبة الشعب المصري كما حدث يوم 30 يونيو 2013، عندما رفع الشعب شعارا "انزل يا سيسى"، واليوم نجدد نفس الشعار "أترشح يا سيسى".