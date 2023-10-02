شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون: "حكاية وطن" وثيقة مهمة قطعت الطريق على المشككين فى إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مؤتمر "حكاية وطن" فرصة لاستعراض الإنجازات وكشف حجم التحديات، لافتا إلى أنه يوضح رؤية الدولة للتعامل خلال الفترة المقبلة، وهذا بدوره يعنى كشف النقاب عن الفرص الاستثمارية وملف الاقتصاد والاستثمار.

وأضاف السعيد غنيم، أنه خلال الفترة الراهنة وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سيكون هناك العديد من الشائعات التى لا تهدف سوى ضرب العملية الانتخابية والاستقرار وتشويه الصورة ومؤسسات الدولة والمحاولة للنيل من عزم المصريين، ولكن فى الحقيقة فإن وعي المصريين سيكون لهذه المحاولات بالمرصاد ولن تنجح في تزييف الواقع.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الجهود المبذولة على أرض الواقع تتحدث عن نفسها، فالجميع يرى ويشاهد ويلمس الجهود المبذولة على أرض الواقع، والمواطنون أصبحوا أكثر وعيا وإدراكا لما يتم الترويج له كذبا عبر مواقع التواصل المختلفة وشائعات لا غرض منها سوى تشويه الصورة.

وأكد أن مؤتمر "حكاية وطن" كشف كل هذه التحديات وحجم الإنجازات ومن ثم قطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه النيل من عزيمة المصريين أو تشويه صورة الدولة المصرية، وكشف حجم المشروعات على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية، وفى الحقيقة هذه هى لغة الرئيس عبد الفتاح السيسى، طوال الوقت فهو حريص على مصارحة ومكاشفة الشعب المصرى طوال الوقت ووضعه فى الصورة والإشادة بوعى المصريين طوال هذه الفترة ودورهم فى الوقوف بجانب بلدهم".

فيما اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر "حكاية وطن" كانت بمثابة خارطة طريق لمستقبل أفضل لمصر وشعبها العظيم مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والشفافية التامة فيما يخص ما تم إنجازه خلال الـ10 سنوات الماضية من فترة حكم الرئيس السيسي في شتى القطاعات وكشفت عن حجم التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية ونجاح القيادة السياسية فى مواجهتها والتغلب عليها وتنفيذ رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه "الصالحى" التحية إلى الرئيس السيسي على صراحته كعادته دائماً فى جميع القضايا التى تناولها فى كلمته والتى كشفت بكل مصداقية عن الرؤية الشاملة للقيادة السياسية لمستقبل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات العالمية الصعبة بسبب استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية إلا أن الواقع الاقتصادى يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل وتشييد الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

وأشاد الدكتور محمد الصالحى بالأسلوب الاحترافي الذى تم داخل مؤتمر "حكاية وطن"، وعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بشكل تفصيلي وبلغة الأرقام لإنجازات الدولة المصرية والقيادة السياسية في شتى القطاعات، معتبراً هذا العرض بمثابة وثيقة مصرية وطنية سجلها التاريخ لدحض جميع الأكاذيب والشائعات التى تحاول التشكيك فى الانجازات العظيمة والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها الرئيس السيسى لمصر وشعبها.

كما اعتبر الدكتور محمد الصالحى أن مؤتمر "حكاية وطن" وماجاء فى كلمة الرئيس السيسى بمثابة رسالة واضحة ودليل قاطع على عزم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي فى تحقيق رؤية مصر 2030 رغم وجود تحديات اقتصادية عالمية، مؤكداً أن أنجازات الرئيس السيسي متعددة ولا حصر لها وكانت فى جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.