الجيش: توقيع خطة التعاون العسكري للعام 2024 بين الجيشين اللبناني والباكستاني

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه تم "توقيع خطة التعاون العسكري للعام ٢٠٢٤ بين الجيشين اللبناني والباكستاني في ختام جولة مفاوضات الأركان الثنائية الثانية بين الجيشين في الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتطوير قدرات الجيش الليناني في مجالات العديد والتجهيز والتدريب".

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