القاضية سلامة حدّدت 12 تشرين الأول موعدا لجلسة تحقيق في الشكوى ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان وعدد من المصارف

اعلن تحالف "متحدون" ان القاضية أماني سلامة حدّدت ١٢ تشرين الأول الحالي موعدا لجلسة تحقيق في الشكوى المسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢ ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوضي الحكومة ونواب الحاكم السابقين وعدد من المصارف.

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