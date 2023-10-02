الطقس غدا غائم جزئيا مع أمطار شمالا مصحوبة ببرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تنخفض على الساحل. تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد، وانفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة تشتد لتقارب ال 55كم/س.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة التي اصبحت دون معدلاتها في المناطق الداخلية والجبلية، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتلامس سرعتها ال55 كم/س مع انفراجات واسعة خلال النهار ، في حين تتركز غزارة الامطار اعتبارا من مساء اليوم و حتى صباح الغد، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات ما يؤدي الى سوء في الرؤية احيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تنخفض على الساحل. تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد، وانفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة تشتد لتقارب ال 55كم/س.

الأربعاء: غائم إجمالا صباحا مع امطار متفرقة بخاصة على الساحل الشمالي صباحا ، على ان يستقر الطقس تدريجيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.