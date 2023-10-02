شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تكشف هوية أحد منفذي هجوم أنقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالاتأعلنت وزارة الداخلية التركية التعرف إلى هوية أحد منفذي الهجوم الإرهابي أمام مقر المديرية العامة للأمن بأنقرة، من خلال تحليل الحمض النووي.وذكرت الداخلية التركية أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقب كانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، ويجري التعرف إلى هوية الإرهابي الآخر.وأشار وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إلى أنه تم اعتقال 20 شخصاً في عمليات نُفذت في 26 عنواناً في إسطنبول وكيركلاريلي ضد حزب العمال الكردستاني.وذكر يرلي كايا أن مديرية فرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول، قامت بعد جهد كبير بكشف ومنع أنشطة للعمال الكردستاني، وتم اعتقال أشخاص قاموا بجمع المساعدات لأعضاء التنظيم.وقام هؤلاء بإنشاء منازل آمنة يمكن أن يختبئ فيها أعضاء التنظيم ومن بين المعتقلين متحدث حزب الشعوب الديمقراطي.

ضربات تركية على حزب العمال

والاثنين، قالت وزارة الدفاع التركية إن ضربات جوية نفذتها في وقت متأخر الأحد «حيدت» الكثير من المسلحين الأكراد ودمرت مستودعات ومخابئ لهم، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة كردية مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة في أنقرة.

وفجر مهاجمان قنبلة بالقرب من مباني حكومية في العاصمة التركية الأحد.

وقتل المهاجمان وأصيب شرطيان، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

وهو أول هجوم يتبناه الحزب منذ سبتمبر 2022 حين قتل شرطياً في مرسين (جنوب)، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الوزارة «تم تدمير 20 هدفاً في المجمل من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات تستخدمها المنظمة الانفصالية» مضيفة أن العملية أسفرت عن «تحييد» الكثير من المسلحين.