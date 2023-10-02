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عالمان من المجر وأمريكا يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2023

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رويترز - ستوكهولم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب اليوم الاثنين إن العالمين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان فازا بالجائزة لعام 2023 تقديرا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس .

وهذه الجائزة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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