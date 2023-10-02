الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين؛ بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وأوضح مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، في بيان اليوم الاثنين، أن الاحتلال سيغلق المسجد الإبراهيمي حتى الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة المسجد، واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وطالب الجعبري، المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها “اليونسكو”، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي، لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد العُرش اليهودي في المسجد وساحاته.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها عند كل المداخل المؤدية إلى المسجد لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية، بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.