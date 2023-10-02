لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.. "حماة الوطن" يدعو للاحتشاد خلف القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن الحزب دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة؛ لاستكمال مشوار البناء الذي بدأه من أجل جمهورية جديدة مستقرة.

وأوضح العطيفي أن جميع قيادات الحزب وكوادره أعضائه موجودون اليوم بمختلف ميادين الجمهورية؛ احتشادًا واصطفافًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا أمين تنظيم حزب حماة الوطن جميع المواطنين للمشاركة في ميادين التأييد المرتقبة اليوم من أجل دعم القيادة السياسية ومشروعها الوطني الخالص.

وأشار العطيفي إلى أن الرئيس قدَّم كل ما لديه لبناء دولة مصرية حديثة متقدمة، وهو ما قدمه بالأرقام خلال مؤتمر حكاية وطن، ومن ثم فنحن نؤمن إيمانًا تامًّا بدعوتنا التي أطلقنا شعارها "وكلتك كمل مسيرتك".