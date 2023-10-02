شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: إنجازات الرئيس السيسي لا حصر لها و"حكاية وطن" توثيق للجهود المبذولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز» ، مؤكدا أنها جاءت كاشفة لكل الحقائق، والتي تناولت بكل الصدق والأمانة جميع التحديات والمعوقات التى واجهت الدولة المصرية منذ بداية فترة حكمه والعمل على مواجهتها من أجل بناء وطن قادر على تجاوزها.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن تأييده ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها فى جميع أنحاء البلاد يأتي لكى يحقق العديد من الإنجازات خلال الـ6 سنوات القادمة فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية ، موضحا أن مؤتمر حكاية وطن بمثابة تجسيد وتوثيق حقيقي لجميع الإنجازات المتعددة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها خلال فترة حكمه منذ عام 2014 والتي جاءت بعد جهود مُضنية في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي يُؤسس لها الرئيس السيسي.

ومن جانبه اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر "حكاية وطن" بمثابة رسالة واضحة ودليل قاطع على عزم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي فى تحقيق رؤية مصر 2030 رغم وجود تحديات اقتصادية عالمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن إنجازات الرئيس السيسي متعددة ولا حصر لها وكانت فى جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات التنموية ، مشيرا إلى أن نجاح القيادة السياسية فى مواجهة التحديات والتغلب عليها لتنفيذ رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن الرئيس السيسي حريص على بناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات العالمية الصعبة بسبب استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، إلا أن الواقع الاقتصادي يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل الذي طالما حلم به المصريين.

وأوضح أن المؤتمر استعرض بشكل تفصيلي وبلغة الأرقام لإنجازات الدولة المصرية والقيادة السياسية في شتى القطاعات، معتبراً هذا العرض بمثابة وثيقة مصرية وطنية سجلها التاريخ لدحض جميع الأكاذيب والشائعات التى تحاول التشكيك فى الإنجازات العظيمة والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها الرئيس السيسى لمصر وشعبها خلال السنوات الماضية.