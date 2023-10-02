الخارجية الجزائرية: تلقينا الموافقة الرسمية من النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن "الجزائر تلقت الموافقة الرسمية من النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة"، لافتةً الى أن "قبول النيجر للمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة".

وذكر الوزارة، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلف وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن ".