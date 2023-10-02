نعيم قاسم: التطبيع المحتمل لبعض الدول لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين واستمرار المقاومة

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أن "تطبيع حكام بعض الدول الإسلامية لم ولن يؤثر على مسار العام الذي هو تحرير فلسطين واستمرار وتصاعد المقاومة".

ولفت قاسم، في تصريح خاص لوكالة "إرنا" على هامش مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ37 في طهران، الى أننا "رأينا التطبيع بين بعض الدول الإسلامية والكيان الإسرائيلي في السنوات الاخيرة لكن هذا التطبيع، تطبيع الحكام وليس الشعوب ولايؤثر على مقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل".

وشدد على أن "جماعة التطبيع بالأصل كانوا خارج دائرة دعم فلسطين وإنهم يدعمون الكيان الإسرائيلي الذي يعاني في الداخل ويعاني من حركة المقاومة بجرعة إضافية لكن لن تنفعهم جرعات التطبيع ولن تؤثر".

وحول إهانة المقدسات وتدنيس القرآن الكريم، أشار قاسم، الى أنه "يجب علينا أن نبقى حاضرين دائما على مستوى الاعلام العالمي ومستوى تهييج كل الدول الإسلامية وايضا إثارة القضايا من خلال وسائل التواصل والعلماء والمثقفين والنخب حتى يسمع الغرب بأننا لانقبل بهذا العمل المسئ".

وأضاف "هذه الاهانات تشير إلى عجز العدو لأنهم يرون أن العالم الإسلامي يتقدم بالإسلام ويتفاعل أكثر وأصبحت له قوة إضافية وهم لم يؤثروا عليه في تشويه سمعة الدين وقضايا الإسلام فيلجأون للسخرية وتدنيس المقدسات".

ودعا إلى "التوحد حتى على القضايا الصغيرة، لو افترضنا أننا لم نتمكن من الاتفاق على كل شئ ما الذي يمنع أن نتفق على بعض القيام، بعض الأشياء وهذا يتطور مع الزمان"، آملاً أن "يكون مؤتمر الوحدة المنعقد اليوم في طهران فرصة لخطوة إلى الأمام باتجاه الوحدة لأن الوحدة مسار قوي لكن نحتاج إلى خطوات دائمة".