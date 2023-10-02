الخطيب: للخروج من تطييف ومذهبة العمل السياسي وشيطنة الطوائف والمذاهب

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، خلال لقائه رئيس حزب الوفاء اللبناني أحمد علوان، أن "النظام الطائفي مسؤول عن معظم أزماتنا ومشاكلنا وهو يخدم مصالح طبقة من السياسيين والحق الضرر بالطوائف والمواطنين على السواء".

ورأى الخطيب، أن "الحل يكمُن بإقامة دولة المواطنة القائمة على إلغاء التمايزات والمحاصصة بين اللبنانيين واحترام حقوقهم الانسانية والخروج من تطييف ومذهبة العمل السياسي وشيطنة الطوائف والمذاهب اللبنانية".

ودعا "للإسراع بالتوافق على تسوية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد العمل بانتظام المؤسسات وتشكيل حكومة انقاذية تلجم الانهيار الاقتصادي وتعالج الازمات المعيشية والاجتماعية المتفاقمة".

وبدوره، أشار علوان الى أننا "تطرقنا الى الوضع الداخلي اللبناني لأهمية أن يكون هناك رئيس للبلاد بأسرع وقت قبل فوات الأوان لشدة ما نمر به من مآزق أمنية واقتصادية، وتطرقنا الى موضوع النزوح السوري الخطير والذي يدخل مع النازحين الجماعات التي تحمل أفكار داعشية وهذا ما يسبب خطر علينا وعلى بيئتنا اللبنانية".