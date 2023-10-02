الأبيض أطلق الدليل الوطني حول الممارسات الجيدة لليقظة الدوائية: تسجيل أكثر من ستمئة دواء جديد

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن "الوزارة وضعت تأمين الدواء أولوية في خطة مواجهتها تداعيات الأزمة المالية القاسية وتأثيراتها الكبيرة على النظام الصحي في لبنان". ولفت إلى أن "تحقيق هذا الهدف تطلب تسريع الوزارة آلية تسجيل الأدوية الجنيسة (الجينيريك) وتسجيل أكثر من ستمئة دواء جديد إضافة إلى دعم الصناعة الدوائية المحلية ما أدى إلى تضاعف حصتها في السوق ثلاث مرات لتلبية الحاجات، وذلك بالتزامن مع المسار الممكنن لتتبّع الدواء Meditrack لضمان وصول الدواء إلى من يحتاج إليه".

وشدد خلال رعايته إطلاق "الدليل الوطني حول الممارسات الجيدة لليقظة الدوائية"على أن "كل هذه الإجراءات في ملف الدواء طرحت أهمية اليقظة الدوائية إذ لم تعد سلامة الدواء مجرد إجراء بل أصبحت ضرورة".

ورأى ان "تعزيز اليقظة والسلامة الدوائية هو جزء أساسي لا يتجزأ من أهداف الوزارة التي تسعى إلى الحفاظ على سلامة المرضى وتقليل التكاليف المالية على النظم الصحية وعلى المريض. ولذلك يحتل برنامج اليقظة الدوائية حيزًا خاصًا من ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الصحة العامة".

وشدد الأبيض على" ضرورة ضمان استقرار التدابير المتخذة في مجال الدواء على المدى الطويل، من خلال خطة واضحة ودعم دولي".

وفي هذا المجال كشف أن "اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع البنك الدولي في واشنطن أفضت إلى الإتفاق على جملة من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ولا سيما البنية التحتية الدوائية، وأبرزها التالي:

- دعم إنشاء الوكالة اللبنانية للدواء مع المراسيم التنفيذية وخطة العمل

- دعم إنشاء مختبر متخصص لمراقبة جودة الدواء في لبنان

- إعتماد آلية ممكننة لإعطاء رخص التسويق وتسعير الأدوية الجديدة.

- إطلاق استراتيجية اعتماد الوصفة الإلكترونية

- العمل على تحديد مواقع الأدوية المنتهية الصلاحية والتعاقد مع شركة للتخلص الآمن منها".