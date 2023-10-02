الموسوي: نحن أحرص الناس على إعادة بناء الدولة

اعتبر النائب ابراهيم الموسوي، خلال احتفال تربوي، أن "الرهان هو على دورهم في بناء المستقبل الواعد، ودور المتعلمين والجامعيين بمواجهة الحملات الممنهجة على المنظومة الأخلاقية والقيمية والتي تعمل على الترويج للشذوذ تحت مسمى الحريات في حين أن تلك الحملات لا تقل في خطورتها عما يتعرض له اللبنانيون من ضيق وحصار وإفقار".

وأكد الموسوي، أن "المقاومة التي لم تبخل يوما وقدمت أغلى ما بمكن ان يبذل، لا يمكن ان تتخلى عن الطلاب وستبقى إلى جانبهم وستبذل كل جهد وبما تستطيع".

وشدد على أننا "احرص الناس على إعادة بناء الدولة ، لأن هذا المجتمع وهذا الشعب لا يمكن ان تنهض به إلا دولة تبنى على أسس سليمة وعلماء متعلمين شرفاء نزهاء ليس لهم في الفساد اي علاقة من أجل ان يبنى هذا الوطن".