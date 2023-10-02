شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تتهم أذربيجان بإطلاق النار على حدودها وباكو «تنفي بشدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - أ ف ب

اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الاثنين، الجيش الأذربيجاني «بفتح النار» من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء، لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إنها «تنفي بشدة» هذه المعلومات.

بلغ التوتر أعلى مستوياته بين البلدين، بعد أن حققت باكو نصراً خاطفاً في ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت وراء حربين بين أرمينيا وأذربيجان.