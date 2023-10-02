شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: النيجر قبلت وساطتنا لحل الأزمة السياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر التلفزيون الجزائري، الاثنين، أن النيجر قبلت عرض الجزائر للوساطة؛ بهدف المساعدة في حل أزمتها السياسية.

واقترحت الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، مبادرة تتضمن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة شخصية مدنية.

واستولت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة هناك في يوليو/ تموز، وأسسوا مجلساً عسكرياً.

ووفقاً لبيان لوزارة الخارجية تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، فإن الحكومة الجزائرية تلقت عبر الوزارة مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر، في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضح البيان بحسب وكالة الأنباء الجزائرية أن «هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية، التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها».

وأشار البيان إلى أنه وبعد أخذ العلم بهذا القبول، كلف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي «في أقرب وقت ممكن؛ بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية».