انت الان تتابع خبر مقتل واصابة العشرات بانهيار سقف كنيسة في المكسيك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السلطات ان "الجنود خدمات الطوارئ تحت الأضواء الكاشفة وباستخدام كلاب الإنقاذ ومعدات رفع الأنقاض لتحديد أماكن الناجين وانتشالهم من تحت أنقاض الكنيسة في سيوداد ماديرو، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج بالقرب من ميناء تامبيكو".وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

وقال خورجي كويا المتحدث باسم وزارة الأمن في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس الأمريكية، إن "تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 ونقلوا إلى مستشفيات قريبة، بينما لا يزال 30 في عداد المفقودين".

وشكر في تصريحات لقناة فورو "رجال الأعمال المحليين الذين جلبوا معدات للمساعدة في رفع الأنقاض وجهود الإنقاذ".

وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، "في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض".

