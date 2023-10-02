انت الان تتابع خبر المالكي لمبعوث روسي: ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للحرب مع أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن المالكي "استقبل اليوم مبعوث الرئيس الروسي ايغور ليڤيتين، إذ نقل الأخير تحيات الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنّياته الطيبة إلى نوري المالكي وللشعب العراقي بدوام التقدم والارتقاء".واستعرض الجانبان، "مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والقضايا الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون، على "اهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، مبينا أن العراق يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم وبما يحقق المصالح المشتركة".

وحول الصراع الدائر بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، اشار المالكي الى "اهمية تكثيف المساعي للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية عبر الحوار وبما يحفظ للدول والشعوب استقلالها وسيادتها والتعايش السليم بينها، مشيدا بمواقف روسيا الداعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب وجهوده لحماية أمنه واراضيه".

بدوره، اكد مبعوث الرئيس الروسي "دعم بلاده للعراق، ورغبتها الجادة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية".

