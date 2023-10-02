انت الان تتابع خبر التربية تتخذ قراراً نهائياً بشأن الدور الثالث وتُعيد نظام المحاولات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، أن "لجنة التربية النيابية برئاسة سعاد جبار الوائلي وحضور اعضائها، التقت وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري في مقر الوازرة لبحث سبل الارتقاء بالواقع التربوي وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التربوية".واعلنت اللجنة، وفق البيان، "اتفاقها مع الوزارة على اعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة الصف السادس الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي) ولهذه السنة فقط بعد اعلان نتائج الدور الثاني".

واستعرض اللقاء، "واقع الابنية المدرسية بشكل عام تماشياً مع البرنامج الحكومي والاطلاع على الاجراءات التنفيذية لبرنامج وزارة التربية حول موضوع الابنية المدرسية لما له من اهمية كبيرة في رفد العملية التربوية كون المدرس تمثل أحد اهم ركائزها".

وفيما يخص موضوع الكتب المدرسية، جرى التأكيد على "ضرورة الاسراع بتسليم الكتب وايصالها الى المدارس ومتابعة الموضوع بشكل مباشر من قبل اللجان المختصة في وزارة التربية والايعاز الى المطابع من اجل انجاز طباعة الكتب المدرسية والالتزام بالتوقيتات المحددة والمتفق عليها".

من جهتها، أشارت وزارة التربية، وعلى لسان وزيرها، وفق البيان، إلى "انها قد اتخذت قرارها النهائي بعدم وجود دور ثالث استناداً الى توجيه رئيس الوزراء بإلغاء كافة القرارات الاستثنائية لوزارة التربية حفاظاً على الرصانة العلمية للعملية التربوية".

