المؤتمر العالمي للترجمة يستمر في يومه الثاني بمشاركة واسعة من الخبراء العالميين

استمر المؤتمر العالمي للترجمة الذي تنظمه مجموعة "ترجمان العرب" الدولية في يومه الثاني برئاسة محمد الويشي بمشاركة كبيرة من الخبراء والمتخصصين في مجال الترجمة بالتنسيق مع المعهد العالي للغات في شيراتون مصر الجديدة بقيادة السيدة العميدة آمال عبد الله، ويتولى تنسيقه العام منى نعيم. قدمت المؤتمر الدكتورة عفاف جبريل، المتحدثة الرسمية باسم مؤسسة ترجمان العرب والوكيل الحصري المعتمد لها في الأردن، وسارة صادق وأمامة طاهر.

وشهد المؤتمر مشاركة 64 محاضرًا من 15 دولة مختلفة، مما أضفى طابعًا دوليًا وتنوعًا ثقافيًا على الفعالية. قدم الخبراء المشاركون محاضرات ومداخلات حول مواضيع متنوعة في مجال الترجمة، مما يعكس أهمية هذا المجال وتحدياته المتعددة.

وألقت ايمان صحصاح محاضرة حول مفهوم الترجمة من وجهة نظرها، وكذلك دور محمد عناني في الترجمة، في حين تحدث حسن وجيه عن النظرة الإستراتيجية لدراسة الترجمة. وتطرق أيمن الحلفاوي في محاضرته إلى دور الترجمة في التواصل، في حين تحدثت جيهان أنور عن كيف يكون المترجم آدبيا. وتناولت سحر نوحي ومنى النموري وأحمد عز الدين الكثير من الموضوعات العامة المتعلقة بالترجمة والترجمة الفورية والمترجمة الفورية الشهيرة ميرفت صابر.

وشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين، بما في ذلك عبد العزيز لخفاوني من المغرب ومنال خليف من سوريا ومحمد الحوامده من الأردن. تقدم مداخلاتهم نظرة فريدة حول تحديات الترجمة وتجاربهم الشخصية في تجاوز هذه التحديات. ومن بين المشاركين الدوليين، مشاركة السيدة جوليا بوجر من الولايات المتحدة والسيد مدثر من بنين، واللذين قدما محاضرات تتناول تجاربهما في مجال الترجمة والترجمة الفورية.

تعد هذه المشاركة المتنوعة والدولية من قبل الخبراء والمتخصصين في الترجمة مؤشرًا على أهمية هذا المجال والحاجة الملحة إلى تعزيز التفاهم الثقافي واللغوي بين الشعوب. كما يعكس المؤتمر التزام مجموعة ترجمان العرب الدولية بتعزيز العمل الترجمي وتطويره في العالم العربي والمجتمع الدولي.

ومن الجدير بالذكر أن يختتم المؤتمر فاعلياته غدا الاثنين الثاني من تشرين الاول، حيث ستستمر المحاضرات والجلسات التفاعلية وورش العمل في استكشاف تحديات الترجمة وابتكار الحلول الجديدة ومن ثم توصيات المؤتمر وكذلك تكريم المشاركين والمنصات والرعاة الرسمين. كما نتائج هذا المؤتمر ستسهم في تعزيز الترجمة وتطويرها في العالم العربي، وتعزيز التفاهم العابر للثقافات واللغات.