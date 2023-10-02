كلف وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم "العميد المهندس هادي الحسيني من المديرية العامة للإدارة بتسيير أعمال المديرية المذكورة لغاية تعيين مدير عام أصيل، وذلك بعد إحالة العميد منير شحاده على التقاعد لبلوغه السن القانونية في 1/10/2023".
والتقى الوزير سليم، العميد الحسيني في مكتبه في اليرزة، صباح اليوم، معربا عن "ثقته به لتسيير شؤون المديرية على أكمل وجه"، وزوده بتوجيهاته، متمنيا له التوفيق في مهامه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع كلف العميد هادي الحسيني تسيير أعمال المديرية العامة للإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.