زار وفد من حزب "القوات اللبنانية" سفيرة فنلندا في لبنان أني ميسكانين بحضور منسقة المشاريع في السفارة كاميلا أنتيلا. ,بحث الوفد بمختلف التطورات السياسية في لبنان والمنطقة وسلم السفيرة نسخة عن العريضة الموجهة الى الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، التي تؤكد وتثني على موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "القوات اللبنانية" سلّم السفيرة الفنلندية نسخة عن عريضة حول انفجار المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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