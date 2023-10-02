انت الان تتابع خبر التربية تتوعد المدارس بالمحاسبة حال خطت هذه الخطوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزارة التربية توجه بمنع الادارات المدرسية مطالبة الطلبة والتلاميذ شراء الكتب المنهجية من الاسواق وتتوعد بمحاسبة المدارس المخالفة"، مؤكدة ان "عملية توزيع الكتب وطباعتها ستستمر لحين تسليم جميع الطلبة والتلاميذ".



وأوعزت، "بتشكيل لجان متابعة من قبل المفتش التربوي والابلاغ عن اي حالة مماثلة مع الابتعاد عن اثقال كاهل الاهالي بالطلبات".

