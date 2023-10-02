انت الان تتابع خبر بشأن العقوبة المحتملة عليه.. بيريز يطمئن ناتشو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال المباراة الماضية في الدوري ضد جيرونا تلقى ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد ، بطاقة حمراء مباشرة بسبب التحام قوي مع اللاعب بورتو، في اللقاء الذي انتهى بفوز الميرنجي 3-0.

وذكرت تقارير بأن عقوبة ناتشو قد تصل إلى الإيقاف 4 مباريات.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، وعد بيريز ناتشو بأنه لن يسمح بتطبيق هذه العقوبة ضده.وتنوي إدارة الريال الاستئناف على العقوبة، وسيحاولون تقليصها إلى أقصى حد ممكن.

وسيعمل ريال مدريد على الاستئناف عبر الاستشهاد بمباريات أخرى شهدت لقطات أسوأ من تلك التي قام بها ناتشو ولم يفرض خلالها عقوبة إضافية على الطرد.

