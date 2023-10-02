الرئيس الأذربيجاني: استعدنا سلامة أراضينا التي كانت منتهكة خلال 30 سنة

باكو ـ د.ب.أ: قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح النسخة الرابعة والسبعين لمؤتمر باكو الدولي للملاحة الفضائية “إننا نلنا هدفنا الرئيسي قبل 3 أعوام واستعدنا سلامة أراضينا التي كانت منتهكة خلال 30 سنة”.

ونقلت وكالة أنباء “أذرتاج” الأذربيجانية الرسمية عن علييف قوله في الحفل المنظم في مركز باكو للمؤتمرات: “كنا ضحايا للاحتلال والتطهير العرقي وكان ذلك مأساة ونكبة عظيمة بالنسبة لشعبنا كونها كارثة إنسانية هائلة. وكنا نسعى طوال السنوات العديدة لكي نسوي النزاع تسوية سلمية وننهي الاحتلال إنهاء سلميا”.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: “عرضنا خلال 28 عاما، التزامنا القوي بعملية المفاوضات، ولكننا اضطررنا قبل ثلاثة أعوام إلى استخدام حقنا للدفاع عن النفس، وفقا لنظام منظمة الأمم المتحدة”، مضيفا: “إننا حررنا أراضينا من الاحتلال قبل ثلاثة أعوام وأنهينا الاحتلال، وفي الشهر السابق استعدنا بالكامل سيادتنا على جميع أراضي البلد.”

وشدد الرئيس علييف على أن “المنظمات الدولية التي كان من شأنها أن تنهي النزاع، لم تتوصل إلى أية نتيجة في هذا المجال”.

وأكد على أن “قرارات مجلس الأمن الدولي الأربع كانت تطالب بسحب جيوش أرمينيا من أراضينا سحبا كاملا وعلى الفور وبدون قيد أوشرط، ولكن تلك القرارات ظلت حبرا على ورق خلال 27 عاما، فضمنّا إجراء هذه القرارات بدمائنا.”