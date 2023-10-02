مصر: عشرات المصابين جراء حريق هائل بمقر مديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية (مصر) ـ ا.ف.ب: أصيب 38 شخصًا على الأقل جرَّاء حريق هائل اندلع في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية المصرية، حيث وُضعت كلُّ المستشفيات في حال تأهب لاستقبال ضحايا محتملين، وفق ما أفادت وسائل إعلام. واندلع الحريق الذي لم تُعرف أسبابه بعد في مقر مديرية الأمن قبيل فجر الاثنين. وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يُعدُّ الأكبر في المدينة. وصباح الاثنين، كانت فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد نيران مندلعة في بعض المواقع في المبنى الذي باتت واجهته سوداء اللون بالكامل. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن وفيات جرَّاء الحريق، علمًا أنَّ عناصر من قوات الأمن عادة ما يكونون موجودين في هذا المبنى في كلِّ ساعات النهار والليل. وأفادت وسائل الإعلام المصرية أنَّ الحريق أدَّى إلى إصابة 38 شخصًا، تلقَّى 12 منهم إسعافات في المكان، بينما نُقل 26 إلى المُجمَّع الطبِّي بالاسماعيلية غالبيتهم العظمى (24 شخصًا) كانوا يعانون من حالات «اختناق».