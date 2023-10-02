شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تراهن على تزايد "إرهاق" الغرب من حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا أنها تراهن على تزايد إرهاق الغرب من الحرب الدائرة في أوكرانيا مع تزايد الدعوات بين المحافظين الأمريكيين لوقف نهر المساعدات الاقتصادية والعسكرية لكييف وما تردد من احتمال تولي حزبا مواليا لروسيا، سدة الحكم في سلوفاكيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين " قلنا مرارا من قبل إنه بحسب توقعاتنا سيحل الإرهاق بهذا الصراع - وهو إرهاق متزايد في العديد من الدول بسبب تلك الرعاية السخيفة تماما لنظام كييف، ومن بينها الولايات المتحدة".

وتابع بيسكوف، بحسب وكالة أنباء تاس الرسمية: "سيؤدي هذا الإرهاق إلى تفتيت القيادة السياسية ونمو التناقضات".

المساعدات المالية لأوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين إن مناقشات الميزانية في الولايات المتحدة وقيام الكونجرس بإيقاف المساعدات المالية الجديدة لأوكرانيا ما هي إلا ظاهرة مؤقتة.

وأضاف: "بالطبع ستواصل أمريكا تدخلها في هذا الصراع وستشارك فيه بشكل مباشر عمليا ".

وفي أوروبا، اتجهت الأنظار جميعها صوب سلوفاكيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، إذ فاز حزب روبرت فيكو اليساري الشعبوي في الانتخابات البرلمانية مطلع الأسبوع.

موقف سلوفاكيا

يشار إلى أن سلوفاكيا واحدة من أكثر الدول المؤيدة عسكريا وسياسيا لأوكرانيا، ولكن فيكو قال إنه سيوقف شحنات الأسلحة والذخيرة حال تعيينه رئيسا للوزراء.

ورفض بيسكوف مفهوم أن هذا يعني أن فيكو كان مواليا لروسيا، قائلاً إن "هناك محاولات تبذل الآن لوصف كل سياسي يدافع عن مصالح بلاده وسيادتها بأنه مؤيد لروسيا، ولكن هذا شيئ سخيف".