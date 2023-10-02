شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يكشف استعدادات مانشستر يونايتد لمواجهة جالطة سراي.. ويوجه صدمة لجماهير الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره جالطة سراي في دوري الأبطال.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره جالطة سراي، غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث تين هاج: سيخضع ليساندرو لعملية جراحية وسيغيب لفترة عن مباريات مانشستر يونايتد.

وأضاف عن أنتوني: من المرجح أن يعود لنا مرة أخرى، لقد تدرب بشكل جيد مع زملاءه، وهو غير مشتت الذهن وجاهز للمشاركة في المباريات.

وتابع: لذلك سنضعه في الاعتبار، سنحسم قرارنا اليوم في المران الأخير لأنه لم يتدرب كثيرًا فهو لم يكن معنا إلا في تدريب وحيد.

وأشار عن نتائج الفريق الآخيرة: نشعر بالإحباط، لكن علينا أن نحلل الوضع ونسعى للمضي قدمًا، علينا إجراء بعض التغييرات ولكن لاأتفق مع من يقول إننا لا نتحسن، على الجميع التعامل مع الأمر، اللاعبون أصحاب الخبرات يجيدون ذلك، المدربون أيضًا.

وأردف عن مواجهة جالطة سراي: النتائج هي الأهم في كرة القدم، إذا لم تلعب بشكل جيد لن تحصل على هدفك، نعلم مدى قوى المنافس ولاتقتصر على ويلفرد زاها أو ماورو إيكاردي، هناك دريس ميرتنز وحكيم زياش أيضًا.

واختتم عن مستوى راشفورد: لم يسجل حتى هذه اللحظة، لكن كانت أمامه فرص كثيرة كما حدث أمام برايتون، اعتقد مع بعض التركيز سيهز الشباك.